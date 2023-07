Ein alkoholisierter Ladendieb ist am Mittwochabend in Hechingen nach einem Fluchtversuch von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der 34-Jährige hatte kurz nach 20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Im Eierle“ Lebensmittel und Schnittblumen in seinen Rucksack gepackt und das Geschäft verlassen, ohne für die Waren zu bezahlen.

Nachdem er von Mitarbeitern des Marktes angesprochen worden war, ergriff er zu Fuß die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte ihn, wodurch es der alarmierten Polizeistreife gelang, den mutmaßlichen Dieb in einer Tiefgarage in der Ermelestraße festzunehmen.

Ab in die Gewahrsamszelle

Da ein Test einen erheblichen Alkoholwert ergab, musste der 34-Jährige seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen und sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.