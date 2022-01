Heinrich Raible, der auf einem kleinen Waldparkplatz auf der Strecke zwischen Horb und Freudenstadt das an einen Baum gebundene Plastikurinal fotografierte, und sein Nachtwächterkollege Joachim Lipp, der zum Bild einen nicht allzu ernst gemeinten Zeitungsbeitrag über das Wildpinkeln schrieb, können es kaum fassen. Aufgrund eines Pissoirs für Stehpinkler hat ihre Heimatstadt zumindest einen deutschland-, wenn nicht gar weltweiten Bekanntheitsgrad erreicht.

Ein kleiner Beitrag für das samstägliche „Gschwätzt“ in der Neckar-Chronik brachte bei der Leserschaft zunächst nur eine Postkarte aus Empfingen sowie einen Leserbrief hervor. Dadurch wurde auch das SWR Studio Tübingen auf das an einer stattlichen Buche hängende Plastikurinal aufmerksam. Ein SWR-Team suchte das ominöse Corpus Delicti am Rauhen Stich auf und machte daraus einen eineinhalbminütigen Sendebeitrag.

Zertrümmert neben dem Baumstamm

Auf den Sendebeitrag in der Landesschau meldete sich die Deutsche Presse-Agentur, dass ein Fotograf gerne eine Aufnahme von besagtem Urinal machen wolle. Nachdem diesem die Anfahrt zum Parkplatz am Rauhen Stich beschrieben worden war, machte sich der Fotoreporter aus Rottweil auf den Weg. Das Pissoir war allerdings nicht mehr an den Baum gebunden, sondern lag zertrümmert neben dem Baumstamm. Damit dem Fotografen ein Metzgersgang erspart blieb, erhielt er auf digitale Art und Weise das von Heinrich Raible geschossene Bild. Dieses fand sich wiederum am Sonntag in einem Beitrag auf der Nachrichtenwebsite von Spiegel Online. Der Spiegel titelte unter Horb am Neckar: „Was macht das Pissoir am Baum?“

„Ein Zeichen gegen Wildpinkler?“

Im Beitrag des Spiegels finden sich ebenfalls Fragen, die außer jenem Unbekannten, der das Urinal an den Baum gebunden hatte, wohl niemand beantworten kann: „Ist es ein Zeichen gegen Wildpinkler? Ein Mahnmal gegen illegale Müllentsorgung? Vielleicht ein Kunstwerk oder doch nur ein Scherz nach durchzechter Nacht?“ Die Kolumne in Spiegel Online rief unter anderem die Stuttgarter Nachrichten, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit auf den Plan und bringt unzählige Kommentare hervor.

Das Urinal liegt mittlerweile zertrümmert auf dem Waldboden. Jetzt handelt es sich keinesfalls mehr um vermeintliche Kunst, sondern nur noch um profanen Plastikmüll.