In ein Wohnhaus in der Unteren Mühlstraße in Hechingen sind mehrere bislang Unbekannte am Mittwochabend eingebrochen.

Einbrecher nehmen Schmuck mit

Gegen 19.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die Täter bei ihrer Suche nach Stehlenswertem unter anderem auf Schmuck, den sie mitgehen ließen. Die Einbrecher wurden dann durch eine in diesem Moment nach Hause kommende Bewohnerin bei der Tat gestört und ergriffen die Flucht.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: drei Männer mit jugendlichem Erscheinungsbild. Sie trugen dunkle Kleidung, zwei der Täter hatten jeweils einen Rucksack dabei, einer davon hatte weiße Streifen. Die vierte Person wird als weiblich, langes, braunes Haar und von schlanker Statur beschrieben. Sie war zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß, von hellem Teint und trug eine braune Jacke.

Polizei bittet um Hinweise

Das Polizeirevier Hechingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07471/9880-0 Hinweise entgegen.