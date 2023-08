Wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen eine 19 Jahre alte Frau, die vorgab, am Dienstagabend Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein.

Unbekannter soll versucht haben, die Frau zu entkleiden

Ihren Schilderungen zufolge soll ein unbekannter Autofahrer die Frau an einer Bushaltestelle in einem Teilort von Bad Saulgau angesprochen und in seinen Wagen gezerrt haben.

Brand in Firma in Bisingen Kunststoff kommt Heizelement zu nahe Bisingen Nachdem er sie unsittlich berührt habe, soll er versucht haben, sie zu entkleiden. Hierbei habe sich die junge Frau angeblich aus dem Fahrzeug retten können.

„Opfer“ muss Farbe bekennen

In Bad Saulgau vertraute sie sich dem Personal eines Geschäfts an, woraufhin mehrere Streifenwagen zur Fahndung nach dem vermeintlichen Täter ausrückten. Bereits kurze Zeit später musste die 19-Jährige im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung einräumen, dass ihre Schilderungen frei erfunden waren.