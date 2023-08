Das Amt des Bürgermeisters gilt längst nicht mehr als so begehrenswert wie noch im vergangenen Jahrhundert. Viele Amtsinhaber beklagen, dass sie zumindest gefühlt 24 Stunden an sieben Tagen der Woche im Dienst sind, aber nicht mehr halb so viel Respekt ernten wie früher, dafür umso mehr Schmäh...