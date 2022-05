Martin Hofmeier, 1. Kommandanten-Stellvertreter, wird die Außerordentliche Hauptversammlung der Burladinger Gesamtwehr einberufen und leiten. Sie ist als „Fortsetzung“ der Versammlung zu sehen, die am vergangenen Freitag kein taugliches Wahlergebnis erbrachte. Scheitert auch sie, ist eine Wiederholung vorerst nicht möglich dann wäre der Gemeinderat am Zug. So lautet zumindest die bisherige Rechtsauffassung in einem scheinbar schwer auszulotenden juristischen Terrain. © Foto: Badura