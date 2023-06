Wie geht’s voran mit den nach Ostern gestarteten Sanierungsarbeiten an und in der Rangendinger Klosterkirche? Gut, sagt Ortsbaumeister Jürgen Dieringer. Die Arbeiten liegen im Zeitplan – und sollen, wenn alles rund läuft, Ende des nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Das ist für den Laien schwer vorstellbar – erst recht, wenn er die Möglichkeit hat, regelrecht „einzutauchen“ in die Baustelle, er eingeladen ist zu einem Rundgang direkt unterm Dach der Klosterkirche.

Was ein Blick von oben!

Wow! Das gilt nicht nur für den Blick von oben auf Rangendingen… und das direkt angrenzende Rathaus (das folgend barrierefrei um- und ausgebaut werden soll). Das gilt gleichermaßen für die freigelegte, in großen Teilen zu erneuernde Dachkonstruktion. Da ist noch viel zu tun – vertrauen aber darf die Gemeinde auf das Können von Fachkräften. Unterm Kirchendach tätig sind Zimmerleute, Restauratoren, Steinmetze und Stuckateure. Handwerkskunst vom Feinsten ist da gewährleistet.

Steht man (dieser Tage) im ersten Dachgeschoss der Klosterkirche, hat man freie Sicht auf in der Summe acht ehemalige Klosterzellen – und kann nicht übersehen, dass dort früher außerdem Dachgauben einen ungetrübten Blick in die Ferne freigaben. Belegt sind derer drei; festgehalten auf einer im Landesdenkmalamt Tübingen archivierten Zeichnung von 1868. „Bauzeitlich“ jedoch, informiert Ortsbaumeister Jürgen Dieringer, waren es mal sechs Gauben – und genau so viele würde die Gemeinde gerne rekonstruieren. Entsprechende Gespräche mit dem Denkmalschutz werden aktuell geführt. Ursächlich für die einstige Schließung der Gauben könnten Wassereintragungen gewesen sein.

Schäden sind enorm

Ein paar Meter weiter steht man überm Chorschluss. Dort wurde an Holzbalken und -trägern (aus Fichte, Tanne und Kiefer) bereits entfernt, was nicht mehr zu retten ist. Und das ist viel! Aber nicht unerwartet, sagt der Ortsbaumeister. Eine Schadenskartierung von 2018 habe die Schwachstellen in ihrer Komplexität in etwa so ausgewiesen.

Während also nahezu alle sogenannten Fußpunkte kaputt sind, halten sich die Schäden am beziehungsweise im Gemäuer (aus Sandstein) in Grenzen. Das Gesims (der Dachvorsprung) zum Beispiel präsentiert sich in gutem Zustand; die Fenstersimse indes müssen restauratorisch überarbeitet werden. Sind die Sanierungsarbeiten im Dachstuhl abgeschlossen, wird er mit neuen Ziegeln eingedeckt – in Naturrot.

Im kleinen (erdgeschossigen) Kirchenraum wurde derweil bereits die Decke abgesprießt, um sie nach Beendigung der Zimmererarbeiten wieder rückzubauen. Die Restauratorenarbeiten im Inneren sind bereits ausgeschrieben. Vornehmlich gilt es hier, die Wände zu säubern und zu festigen.

In der Summe kommt die Sanierung der Klosterkirche 2,5 Millionen Euro teuer. Fördermittel erwartet werden dürfen vom Landesamt für Denkmalpflege und außerdem von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg.