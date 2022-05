Ein helles Fiepen beendet um 5 Uhr die Ruhe dieses Morgens. Landrat Günther-Martin Pauli steht bis zu den Knien in einer Wiese in Hausen, mit Gummihandschuhen und einem Grasbüschel hält er ganz vorsichtig ein Kitz in den Händen. Erschrocken fiepst es ein, zwei Mal in Richtung seines Retters. Bed...