Mit Geschenken, den besten Wünschen und viel Lob für ihre 25-jährige Tätigkeit als Pfarrsekretärin wurde Ulrike Drescher in den Ruhestand verabschiedet. In der Seelsorgeeinheit Eyachtal-Haigerloch St. Anna mit ihrem Leiter Pfarrer Michael Storost (rechts) stehen einige Veränderungen an. © Foto: MArtin Beuter