Wenn Tradition einhergeht mit purem Vergnügen – dann ist Kinderfest! Nach einem großartigen Festauftakt am Freitag mit Völkerballturnier, Seniorennachmittag und Bieranstich am Abend auf dem sensationell gut besuchten Festplatz, fand das Irma-West-Kinder- und Heimatfest bereits am Samstagvormittag seine Fortsetzung: Der ADAC hatte zum Fahrradturnier und Sicherheitstraining auf den Verkehrsübungsplatz im Weiher eingeladen. Und die Eltern waren mit ihrem Nachwuchs in ordentlich großer Zahl erschienen, um ihre Sprösslinge für den Straßenverkehr schulen zu lassen.

Was für Schätzchen

Am frühen Nachmittag fuhren dann die Oldtimerfreunde Zollernalb mit ihren „Schätzchen“ in der Badstraße vor. Wunderschön diese Fahrzeuge aus einer Zeit, da noch nicht ein Auto aufs Haar dem anderen glich.

Von selbst versteht sich, dass da das ein oder andere Fachgespräch geführt wurde – beispielsweise vom Vorsitzenden Dieter Kress, von Karsten Gehrmann, Julian Petri und Christian Diebold. Letzterer war mit seiner roten Chevrolet Corvette Stingray, Jahrgang 1974, vorgefahren. Ein ganz junger Mann noch – wie er zu einem solch‘ einzigartigen Oldtimer kommt? Dietmar Wannenmacher, einstiger Vorsitzender der Oldtimerfreunde, hat ihn Christian Diebold, dessen Vater und Bruder verkauft, gemeinsam hegen und pflegen die Männer ihren Schatz seit dem Jahr 2020.

Auch bei Bussen gibt‘s Oldtimer

Ein paar Meter weiter lud das Busunternehmen Wiest und Schürmann zu Stadtrundfahrten in seinem Oldtimerbus ein – und ja, auch dieses Angebot fand Zuspruch. Denn wann hat man dazu schon mal Gelegenheit? Und Spaß macht‘s schließlich auch!

Später am Samstag verlagerte sich das Festgeschehen zunächst auf den Marktplatz zur Festhandlung. Dann aber füllten sich auch auf dem Festplatz wieder die Vereinskioske und der Vergnügungspark. Einfach Herrlich!