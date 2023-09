Lässt die Unterstützung der Ukraine in der deutschen Bevölkerung allmählich doch nach? Ein Jahr und sieben Monate seit dem Überfall der Russen auf das Nachbarland könnte ein gewisser Gewöhnungseffekt eintreten. Kann, muss aber nicht. Das Gegenteil beweisen nach wie vor äußerst zahlreiche Hilfsorganisationen. Eine davon ist „Kinder brauchen Frieden“.

Der Hechinger Verein hat jetzt dafür gesorgt, dass eine Kinderklinik in Cherson in ziemlicher Frontnähe mit einem weiteren Rettungstransporter ausgestattet worden ist. Es handelt sich um das einzige noch funktionierende Krankenhaus dieser Art in der ganzen Region. Die Transporter werden dringend gebraucht, um verletzte Kinder nach Cherson bringen zu können.

Erfolgreiche Netzwerker

Dass dieses Projekt überhaupt möglich wurde, das ist wieder so ein Kinder-brauchen-Frieden-Ding: auch die größten Hürden meistern, und dabei bauen auf die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die ebenfalls helfen. Netzwerken mit großem Erfolg nennt man das.

Vom Hechinger Verein, der seit vielen Jahren Projekte in zahlreichen Ländern dieser Erde hat, kam am frühen Sonntag die gute Nachricht: „RTW in Cherson angekommen!“ RTW steht für Rettungstransportwagen, und angekommen, das bedeutet bei einem Land im Krieg viel, sehr viel sogar. Hinzu kommt, dass der Transporter selbst inzwischen zwar aussieht wie neu, Motor und Fahrgestell aber doch schon einige Gebrauchsjährchen hinter sich haben. Auch deshalb ist die Meldung „angekommen“ wohl mit einem extra Ausrufezeichen zu versehen.

Abschied in Hechingen

Der Sprinter, der jetzt im Südosten der Ukraine seinen Dienst tut, ist vor kurzem noch in Hechingen groß vorgestellt worden. Jürgen Müller, der Vorsitzende von „Kinder brauchen Frieden“, hatte als langjähriger Mitarbeiter des Zollernalb Klinikums Kontakte zu Ukraine-Helfern der Uniklinik Aachen geknüpft gehabt. Selbst sorgt der Hechinger Verein bereits seit Kriegsbeginn für Hilfslieferungen in das von den Russen überfallene Land. Das Aachener Projekt „Hilfe für die Ukraine“ ist genauso engagiert, allerdings in bedeutend größerem Umfang: Seit Kriegsbeginn sind von dort mehr als 200 Transporte mit medizinischen Hilfsgütern im Wert von annähernd 15 Millionen Euro in die gesamte Ukraine organisiert worden.

Landesstiftung hilft

Hechingen und Aachen kamen zusammen beim Vorhaben „RTW“: Jürgen Müller und „Kinder brauchen Frieden“ besorgten den gebrauchten Rettungstransporter. Die Kosten von 38 000 Euro schulterte der Hechinger Verein mithilfe der Landesstiftung Baden-Württemberg. Deren Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro reichte auch noch für die zusätzliche Ausrüstung des Fahrzeugs. Eben dafür war der Sprinter einige Tage in Hechingen gewesen. Dort wurden Fahrzeug und Fahrer am Freitag, 15. September, im Lichte der Öffentlichkeit verabschiedet: vor dem Rathaus, mit begleitenden Worten des Hechinger Bürgermeisters Philipp Hahn.

Kooperation mit Uni-Klinik Aachen

Tags darauf gab es an der Uniklinik Aachen weitere Ausstattung für den Rettungswagen. Der war zuvor schon ukrainisch beschriftet worden und wurde voll funktionsfähig an ein Trio übergeben, das für das Aachen-Projekt bislang schon die Hilfslieferungen über Polen bewerkstelligt hat. Am Samstag, 16. September, ging es auf die weite und teilweise nicht ungefährliche Fahrt in den Osten Europas.

Wie bestellt

Eine Woche später war die Unternehmung glücklich und offenbar ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gebracht. Das Personal der Kinderklinik in Cherson nahm den deutschen Rettungswagen mit großem Dank in Empfang. Anders als noch immer bei anderen Hilfslieferungen leider üblich, ist diese Spende gezielt gemacht worden: Das Fahrzeug ist dringend gebraucht worden! Geliefert wurde, salopp gesagt, auf Bestellung. Das Krankenhaus ist die einzige funktionierende Kinderklinik in der Region, die verletze Kinder versorgt und behandelt. Die Klinik wurde mehrfach beschossen und beschädigt.

Info „Kinder brauchen Frieden“ hat seinen neuen Rundbrief veröffentlicht. Er ist abrufbar auf der Homepage www.kinder-brauchen-frieden.de.