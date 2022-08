Ein kleiner Junge ist am Montagmittag in Burladingen von der Feuerwehr unversehrt aus einem verschlossenen Auto befreit worden.

Das eineinhalb Jahre alte Kind befand sich gegen 11.15 Uhr in einem Auto im Schönborner Weg in der Kernstadt und spielte. Hierbei betätigte der Kleine den Autoschlüssel und schloss sich dadurch in dem Fahrzeug ein.

Da alle Versuche der Mutter, das Kind erneut zum Betätigen des Schlüssels zu bewegen, misslangen, rief sie die Rettungskräfte zu Hilfe.

Feuerwehr hat „Anglerglück“

Der Feuerwehr gelang es, eine Scheibe des Wagens einen Spalt weit zu öffnen und mit einem Draht den Schlüsselbund aus dem Auto zu fischen.

Kurz vor 12 Uhr konnte die Mutter ihren Sohn wohlbehalten in die Arme schließen.