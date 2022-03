Auf dem Rathaus Rangendingen wird sich ab jetzt einiges entspannen: Alexander Wannenmacher, der ehemalige Verwaltungspraktikant der Gemeinde, ist zurück und tritt ab März die neue Stelle des Kämmerers an. Für den 30-Jährigen ist es der Traumjob.

Beim neuen Rangendinger Kämmerer handelt es sich um einen Berufswechsler. Denn eigentlich hatte Alexander Wannenmacher zunächst einen ganz anderen Job erlernt.

Als Sohn eines Rangendingers und einer Starzacherin ist er in der Nachbargemeinde Starzach aufgewachsen. Das Rottenburger Gymnasium St. Meinrad schloss er 2010 mit dem Abitur ab. Er gehörte zum letzten Zivi-Jahrgang, bevor die Wehrpflicht ausgesetzt und der Bundesfreiwilligendienst eingeführt wurde.

Seinen Zivildienst absolvierte der Starzacher beim Verein Körperbehindertenförderung (KBF) Neckar-Alb. Er arbeitete für den Kindergarten und war für KBF-typische Fahrdienste verantwortlich.

Von 2011 bis 2014 absolvierte Alexander Wannenmacher ein Studium der Erziehungswissenschaft in Tübingen. Seinen ersten Job hatte er von 2014 bis 2018 im Uniklinikum Tübingen. Dabei war er für das „Sozialberatung und Entlassmanagement“ zuständig.

Als Erziehungswissenschaftler organisierte er die Nachfolge der Patienten bei deren Entlassung aus dem Krankenhaus.

Auch diese Tätigkeit war damals schon relativ verwaltungsnah. Und so kam es, dass Alexander Wannenmacher, dessen Leidenschaft immer schon den Zahlen galt und dessen Lieblingsschulfach Mathe war, sich für einen neuen Beruf entschied.

2018 begann er sein zweites Studium, Public Management in Ludwigsburg, für den gehobenen Verwaltungsdienst. Dieses schloss er nun im Februar ab. Der Titel seiner Bachelorarbeit lautet „Betriebliches Gesundheitsmanagement – Psychische Gefährdungsanalyse am Beispiel der Stadt Herrenberg“.

Er erörtert darin die Gefährdungspotenziale für Mitarbeiter der Stadtverwaltung – unter Aspekten wie der Über- und Unterbelastung im psychischen Sinne –, inklusive Datenerhebung. Im Fokus steht dabei auch die Frage: Wie wichtig ist die Kommunikation?

Die Maßnahmen, die Alexander Wannenmacher daraus entwickelte, sind aber streng geheim. Die Bachelorarbeit trägt einen Sperrvermerk, damit sie nicht einmal von anderen Studenten gelesen werden darf. Denn bei seiner Recherche haben sich die Stadtverwaltungsmitarbeiter sowie die Personalabteilung Herrenberg dem 30-Jährigen gegenüber geöffnet. Es handelt sich also um vertrauliche Informationen.

Der erste Tag im Rangendinger Rathaus war für den 30-Jährigen, der verheiratet ist und eine Tochter hat, sehr erfreulich. Um 7.30 Uhr kam der Starzacher dort an und wurde von den Kollegen begrüßt. „Die Aufnahme ist total super gewesen.“

Aber er sei „nicht in unbekannte Gefilde gekommen“, schließlich hat der junge Mann von Mitte Januar bis Mitte Mai vergangenen Jahres ein studienbegleitendes Praktikum in der Gemeindeverwaltung absolviert.

„Es war eher ein ‚Willkommen zurück’“, sagt er. „Es bedarf keiner langen Kennenlernphase.“ Er kenne im Prinzip alle.

Bürgermeister Manfred Haug ist aktuell eine Woche im Urlaub. Er hatte bis jetzt die Doppelrolle als Schultes und Kämmerer inne, weil Alexander Wannenmacher nach Vertragsabschluss noch sein Studium zu Ende bringen musste sowie eines von insgesamt vier Verwaltungspraktika – diesmal in Herrenberg – für den 30-Jährigen anstand.

Doch Alexander Wannenmacher wurde „nicht ins kalte Wasser geworfen“, vor Manfred Haugs Urlaub gab es vergangene Woche noch einen Übergabetermin.

Nun wird der neue Kämmerer noch einmal den Haushalt 2022 „durcharbeiten“, auch wenn Manfred Haug den „Hauptteil der Planung“ gemacht hat (Vier-Augen-Prinzip), und dieser schon dem Gemeinderat Rangendingen vorgestellt wurde. Außerdem wird sich der 30-Jährige auf den aktuellen Stand bringen, was in Bezug auf die Kämmerei noch aufgearbeitet werden muss.

Kämmerer zu sein, ist Wannenmachers Traumjob. Er fühlt sich endlich angekommen, im richtigen Beruf. Obwohl sein voriger kein schlechter Job gewesen sei. Nur eben nicht der richtige für ihn.

Nun freut sich der Starzacher darauf, wenn sich alles „eingependelt“ hat und er den Durchblick hat sowie in die Arbeit einsteigen kann. Als Kämmerer eine ganze Gemeinde mitzugestalten, findet er „extrem reizvoll“.

Gemeinde gelingt ein echter Coup