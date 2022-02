Gegen 20.05 Uhr wurde am Samstagabend die Feuerwehr in Balingen über eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Äublestraße informiert.

Offenbar kam es im ersten Obergeschoss des Gebäudes zu einer Explosion. Dort soll medizinischer Sauerstoff aus einer Flasche ausgetreten sein.

„Der Sauerst...