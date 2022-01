Gemischtes Doppel im Grünen. Eine Hundewiese in Zentrumsnähe hätten die Hechinger Hundefreundinnen und -freunde ebenfalls gern. Bei dem kleinen Vierbeiner handelt es sich nicht (!) um den Rauhaardackel, von dem im Beitrag zu lesen ist. Links im Bild der Graf, der ab und an Thema in HZ-Wochenendkolumnen ist. © Foto: Diana Maute