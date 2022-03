Der Strafbefehl gegen eine 60-Jährige aus Balingen, die sich offenbar einen digitalen Impfauswas erschleichen wollte, ist rechtskräftig.

Zu ihrer Verhandlung am 11. Januar war die Angeschuldigte nicht erschienen, die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin einen Strafbefehl aus. Die Angeschuldige legte zunächst Widerspruch ein, zog ihn aber zurück. Damit ist der Strafbefehl rechtskräftig.

Verdacht der Urkundenfälschung

Hintergrund: Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung hatte die Staatsanwaltschaft Hechingen am 7. Januar einen Antrag auf ein „beschleunigtes Verfahren“ gegen eine 60-Jährige aus Balingen gestellt. Ihr wurde im Januar vorgeworfen, sie habe am 29. November in einer Apotheke in Bisingen ein Impfbuch vorgelegt, in dem sich zwei Eintragungen zu tatsächlich nicht erfolgten Impfungen gegen Covid-19 befanden.

Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass die Angeschuldigte wusste, dass es sich um Fälschungen handelt. Mit Hilfe der Eintragungen habe sie die Ausstellung eines digitalen Impfausweises erreichen wollen.

Angeschuldigte erscheint nicht vor Gericht

Das Amtsgericht Hechingen hatte darauf in einem beschleunigten Verfahren die Hauptverhandlung auf den 11. Januar gelegt – zu der die Balingerin dann nicht erschien und woraufhin der Staatsanwalt einen Strafbefehl beantragte.