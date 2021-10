Das einstige Bahnhofsgebäude in Rangendingen hat in der Vergangenheit schon die Fantasie von so manchem angeregt. Was man doch aus der schnuckeligen Immobilie mit Walmdach alles machen könnte? Nun tut sich wieder was. Holz ist aufgebaut, Ziegelsteine liegen im Gras, und ein Zaun schirmt das Gelän...