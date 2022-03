Nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße, der sich von Montag auf Dienstag ereignete, ermittelt die Kriminalpolizei in Illmensee wegen besonders schwerer Brandstiftung gegen zwei 27- und 28-jährige Männer.

Geld und Labtops fehlen – Verdacht auf vorangegangenen Einbruch

Bei den Ermittlungen zur Brandursache fiel auf, dass aus den Büroräumlichkeiten der im Erdgeschoss befindlichen Firma offensichtlich ein höherer Bargeldbetrag sowie drei Laptops entwendet wurden. Die Nachforschungen führten zu den beiden Männern, die nun im Verdacht stehen, den Brand absichtlich gelegt zu haben, um den Diebstahl zu verdecken.

Festnahmen am Dienstag

Noch am Dienstag nahmen Einsatzkräfte der Polizei die beiden Verdächtigen fest. Dabei stellte man bei dem Älteren einen Teil des Diebesguts sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurden die beiden Männer am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Aktuell sind die Haftbefehle unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Sachschaden von rund 150 000 Euro

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird nach Begutachtung der Brandstelle derweil auf etwa 150 000 Euro beziffert.