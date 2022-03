Der Aufruf einer Haigerlocher Interessengemeinschaft, eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Militärflugplatz an der Staatsdomäne Waldhof bei Geislingen zu gründen (wir berichteten), erhält ein positives Echo aus Dotternhausen. Inzwischen hat sich auch bereits in Geislingen die „Bürgerinitiative Waldhof“ gegründet.

Siegfried Rall aus Dotternhausen, 2. Vorsitzender des Vereins für Natur- und Umweltschutz Zollernalb (NUZ), sagt der neuen BI und auch den Haigerlochern seine Unterstützung zu. „Das Vorhaben ist völliger Unsinn“, schreibt Rall. Die im Fokus der Bundeswehr stehende Fläche beim Waldhof sei „eines der besten Getreidefelder in der Gegend“.

Rall kritisiert die Art und Weise der Entscheidungsfindung und erachtet sie als „für eine Demokratie unwürdig“. Der NUZ-Vorstand zeigt sich „enttäuscht“ sowohl von Landrat Günther-Martin Pauli als auch von Regierungspräsident Klaus Tappeser und Ministerpräsident Winfried Kretschmann und wirft ihnen „Unaufrichtigkeit“ vor. Allen Gegnern des geplanten KSK-Absatzgeländes beim Waldhof empfiehlt Rall, Stellungsnahmen bei Pauli, Tappeser und allen Bundestags- und Landtagsabgeordneten anzufordern, damit, so wörtlich, „sie sich nicht verstecken können“. Abschließend stellt Siegfried Rall fest, dass dieses Vorhaben „nur durch eine breite Mobilisierung der Öffentlichkeit noch verhindert werden kann“.

Aber es gibt in den sozialen Medien auch auch Kommentare, die die Gegenwehr gegen die Pläne der Bundeswehr nicht nachvollziehen können. Einer der Kommentare auf Facebook lautet: „Komisch, jeder will Frieden, viele schreien vor allem jetzt nach mehr Bundeswehr usw. Und wenn was in der Richtung geht, schreit man wieder Vollgas dagegen.“ In einem weiteren Beitrag wird den Haigerlocher Gegnern des Militärflugplatzes die Frage gestellt: „Was ist eigentlich euer Problem damit?