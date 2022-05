Familienstreitigkeiten haben am Samstagabend, den 14.05.22, in Bisingen zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Gegen 20.50 Uhr war die Polizei von Anwohnern alarmiert worden, nachdem es in einer Wohnung in der Waldstraße zu einer lautstarken, familiären Auseinandersetzung gekommen sein soll.