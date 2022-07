Mehrere Notrufe gingen am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr bei der Polizei ein: Ein Heißluftballon sei abgetrieben und drohe abzustürzen. Erstmals fiel der Heißluftballon demnach in Hechingen auf, später zunächst in Mössingen, dann in Rottenburg.

Drei der zehn Insassen schwer verletzt

Um 21.15 Uhr fanden die Beamten laut einer Mitteilung das Flugobjekt dann in Bad Niedernau – und zwar bereits am Boden. Drei der zehn Insassen wurden bei der Notlandung nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, der Rest nur leicht oder gar nicht. Nach medizinischer Erstbehandlung vor Ort wurden die Verletzten in eine Klinik gebracht. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war vor Ort.

Von starken Winden abgetrieben

Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen, dass der Heißluftballon offenbar von starken Winden abgetrieben wurde. Das Unwetter, das am Abend über der Region tobte, zog zunächst über den Zollernalbkreis hinweg, später über Rottenburg und Tübingen.

Unfallursache noch unklar

Das Reutlinger Polizeipräsidium und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.