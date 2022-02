07.02.2022

Von Benno Haile

© Roland Beck

Findet das Bang Your Head 2022 doch noch statt? Die Veranstalter haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Seit der erneuten Verschiebung von Bang Your Head und Rock of Ages von 2021 auf 2022 war es still gewesen um Festivalmacher Horst Franz und sein Veranstalterteam. In den sozialen Medien hatten sich die meisten bereits auf einen weiteren Sommer ohne Bang Your Head eingestellt. Manche befürchteten gar, dass die Ausgabe aus dem Jahr 2019 wohl die letzte gewesen sein könnte.

Doch nun haben die Veranstalter wieder etwas von sich hören lassen. „Hallo Freunde, es tut uns sehr leid, dass Ihr so lange nichts mehr von uns gehört habt“, wendet sich das Bang-Your-Head-Team an die Fans.

Planungssicherheit fehlt komplett

Der Grund für die lange Funkstille ist – wen wundert‘s – die Einschränkungen durch die Pandemie. „Die Politik bindet uns die Hände, indem sie Veranstaltern wie uns mit ihren teils unberechenbaren und regelmäßig allzu kurzfristigen Pandemie-Maßnahmen und -Auflagen schlicht die nötige Planungssicherheit nimmt“, heißt es in dem Schreiben.

Zudem sei das Organisationsteam in alle Winde verteilt, um sich zumindest vorübergehend den Lebensunterhalt anderweitig zu verdienen. Das Festivalbüro sei nur sporadisch besetzt.

Festivalchef Horst Franz auf dem Wege der Genesung

Hinzu komme der Gesundheitszustand von Festivalchef Horst Franz: Seine lebensbedrohliche Herzproblematik habe sich zwar weitgehend stabilisiert und die Therapie gegen seine Blutkrebserkrankung war erfolgreich, dennoch haben die vielen Monate in Intensivbehandlung und mit sehr massiven Eingriffen und Behandlungsansätzen ihre Spuren hinterlassen.

Weitermachen – am liebsten in diesem Sommer

„Horst möchte, ebenso wie wir, unbedingt weitermachen, und das schon diesen Sommer“, teilt das Festival-Team mit. Allerdings folgt darauf die Einschränkung: „Wenn Pandemie und Politik uns lassen.“,

Die Veranstalter schieben nach: „Wir können uns nach den recht schmerzlichen Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre bedauerlicherweise nicht darauf verlassen, dass das Land Baden-Württemberg und der Bund bei der Frage, ob und wie musikalische Großveranstaltungen stattfinden können, das nötige Augenmaß beweisen und die nötigen Rahmenbedingungen schaffen beziehungsweise gestatten, die uns unsere Sommerveranstaltung diesmal wirklich möglich machen.“

Frühere Comebacks fielen ins Wasser

Gerne wären die Festivalmacher schon vorher aktiv geworden: Bereits im Sommer 2021, bei der Bang-Your-Head-Weihnachtsfeier oder einem erstmaligen Event um Ostern 2022, das auf die Open-Air-Saison vorbereiten sollte. Doch all diese Pläne fielen ins Wasser.

Künftig mit Kooperationspartner – und höheren Ticketpreisen

Und natürlich steht auch hinter einem Bang Your Head im Sommer 2022 noch ein großes Fragezeichen. Da Horst Franz gesundheitlich nicht in der Lage ist, sich um alles zu kümmern laufen daher derzeit Sondierungsgespräche mit diversen möglichen Kooperationspartnern: „Wir müssen Euch hinsichtlich der konkreten Aussage, ob und in welcher Form unsere Sommerfestivals stattfinden, leider noch ein wenig länger um Geduld bitten.“

Eines sei indes jetzt schon klar: „Vieles, was seit Ausbruch der Corona-Pandemie passiert ist, hat zu erheblichen Teuerungen geführt, die uns zwingen werden, die Preisgestaltung anzupassen, um auch nur annähernd wirtschaftlich weiterarbeiten zu können“, kündigen die Festivalmacher an.