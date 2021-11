Dieses Angebot tauchte auf keinem Immobilienportal auf: Haigerloch hat ein Dreifamilienhaus in zentraler Lage zu verkaufen und will nur einen Euro dafür. An die große Glocke hat die Stadt die Annonce bewusst nicht gehängt. Es handelt sich nämlich um sensible Materie, denn das Gebäude, um das es...