Der Verein Haigerloch Aktiv schmiedet interessante Pläne für die Zukunft. Bürgermeister Heiko Lebherz begrüßt die Initiative. In der Hauptversammlung des Vereins am Montag in der „Krone“ kündigte Lebherz an: „Wir sind zusammen mit dem städtischen Kulturbüro zur Zeit dabei, das gesamte ...