Am Samstagabend gegen 20.50 Uhr suchte ein 37-Jähriger zunächst seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Rottenburger Wohnung auf, wobei er – so schreibt die Polizei „in solchem Maße körperlich auf sie einwirkte und sie mit einem Messer bedrohte, dass die Nachbarn über Notruf die Polizei v...