Zu einem tödlichen Luftunfall ist es am Samstagnachmittag in Sulz am Neckar gekommen. Im Lauf des Sonntags gab die Polizei weitere Informationen zu dem Unglück.

Ein 56-jähriger Pilot war gegen 15 Uhr mit seinem Ultraleichtflugzeug vom Flugplatz in Sulz-Kastell gestartet. Da er zum vereinbarten Ter...