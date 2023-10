Die Golf 1-Freunde Süddeutschlands riefen und knapp 150 Fans kamen und stellten am Sonntag ihre blitzblank polierten Karossen auf dem Festplatz und einer daneben liegenden Wiese in Hart zur Schau. „Man kennt sich und so wurde dieses Golf 1-Treffen wieder ein Treffen unter Freunden, bei dem nat�...