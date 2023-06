Sinnigerweise am Mössinger Bergrutsch, dem Inbegriff von Naturkatastrophen hierzulande, nahmen die Folgen der orkanartigen Böen ihren Anfang. In einer wie mit dem Lineal gezogenen West-Ost-Linie, unterhalb und zunächst parallel zum Albtrauf wurden Bäume geknickt wie Streichhölzer. Der Sturm entwurzelte Obstbäume, ließ Tannen brechen und brachte selbst kapitale Laubgewächse zu Fall. Kronen und Äste wurden abgerissen und in der Landschaft und auf Wegen verteilt. Die Talheimer hatten Glück, die Windhose – oder was auch immer diese Kraft entladen hat – ließ die Häuser am südlichen Ortsrand unbeschadet.

Allerdings wurde die stabile Umzäunung einer Brunnenstube an der alten Steige hinaus nach Salmendingen schwer beschädigt. Auf der Landesstraße 385, dem Albaufstieg, war die Fahrbahn teilweise nicht mehr zu erkennen, bedeckt mit Ästen, Laub, herausgerissen aus den Bäumen am Hang. Verkehrsteilnehmer wurden im Radio gewarnt, die Mitarbeiter des Straßenbauamts schnell zur Stelle.

Am heftigsten traf es dann Willmandingen. In dem dem Westwind zugewandten Teil des Dorfes fand der Luft Schwachstellen in den Dächern und riss hier und da ein, zwei Quadratmeter kleine Löcher heraus. In Gärten wurden Bäume gefällt. Leichtere Gegenstände vom Wind weggetragen. Die Verbindungsstraße nach Erpfingen war durch quer liegende Bäume unpassierbar. Kein Auto war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.

Glück im Unglück. Auch für ein Forstteam, dass ich in Salmendingen in das Arbeitsbusle geflüchtet hatte. „Der Wagen wurde vom Wind durchgeschüttelt. Wir hatten mitten im Wald richtig Angst bekommen“, erzählt ein Waldarbeiter. Auch den Bauhofarbeitern war es nicht geheuer, als die schwarze Wand auf Undingen zuzog und auf dem Friedhof einen kapitalen Baum zu Fall brachte. Der Ort wurde kräftig durchgewirbelt, aber es gab keine bedeutenden Sachschäden zu vermelden.