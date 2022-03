Wer karrt die Getränke direkt ins (Privat-)Haus, in die Vereinsheime, in die Firmenkantinen, aufs Festgelände oder die Festwiese? Halb Hechingens Antwort darauf: d’r Poldi! Gemeint ist natürlich Leopold Reinfrank, über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Getränkehändler.

Allerdings wird man den inzwischen 66-Jährigen und seine Frau Christine, die in der Vergangenheit voll umfänglich für die Verwaltung des Betriebs verantwortlich zeichnete, schon bald nicht mehr Getränke liefernd antreffen – weil sie ihr Geschäft zum 1. Mai in die Hände von Alexander Straub geben.

Ein Braumeister übernimmt

Der gebürtige Rottenburger ist 28 Jahre jung, ist gelernter Brau- und Malzmeister – und inzwischen heimisch in Boll. Alexander Straub kommt aus einer Getränkehändlerfamilie. Zum Braumeister ausbilden ließ er sich, „um zu verstehen, was in den Flaschen drin ist“. Bevor er, coronabedingt, den Job wechselte und in Starzach als Klärwärter tätig wurde, war der Braumeister in der Abfüllung und Logistik beschäftigt.

Sein Ziel, sich in der Getränkebranche selbstständig zu machen, verlor er indes nie aus den Augen. Und als er schließlich erfuhr, dass sich die Reinfranks aus dem Berufsleben zurückziehen wollen und einen Nachfolger für ihren Betrieb suchen, trat er zügig in Kontakt mit dem Ehepaar. Das stand zu dieser Zeit bereits in Verhandlung mit anderen Getränkehändlern – mehr noch: Ihre Lagerhalle im Linsenäcker 6 hatten Leopold und Christine Reinfrank gar bereits (branchenfremd) vermietet. Trotzdem: Ihr Geschäft an Alexander Straub übergeben zu können, nennen sie „eine glückliche Fügung“.

Mit neuem Namen

Der 28-Jährige übernimmt vom Ehepaar Reinfrank Kunden, Ware und Equipement. Ein Lager hat er auch schon gefunden: in Ofterdingen. Firmieren wird er unter dem Namen „Getränke HeimFest“; seine Gewerbeadresse wird Boll sein. Nicht unwichtig an dieser Stelle: Reservierungen für die Zeit nach dem 1. Mai können zunächst noch über Leopold Reinfrank vereinbart werden.

Ihre Kundschaft haben sie zum großen Teil schon über den bevorstehenden Wechsel informiert. Bald mehr Zeit zu haben für die Kinder und Enkelkinder, darauf freuen sie sich. Leopold Reinfrank sieht außerdem dem Werkeln in seiner Werkstatt freudig entgegen.

Ist er gar nicht wehmütig? Doch, sehr sogar. Trotzdem war klar: „Wenn das Rentenalter erreicht ist, dann ist Schluss.“ Jetzt, ergänzt der 66-Jährige, sei es „an der Zeit“. Denn: „Der Beruf des Getränkehändlers ist ein Knochenjob. Dafür braucht es eine gute Gesundheit – und man muss das auch wollen.“ Die Kinder der Reinfranks, Jens und Anja, wollten nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten – wenn sie auch, genauso wie später die Schwiegertochter und der Schwiegersohn, in der Vergangenheit immer zur Stelle waren, wenn es galt, sie zu unterstützen. Ohne die Hilfe der Familie wäre es nicht gegangen, erklärt Leopold Reinfrank mit Nachdruck – und macht auch deutlich: „Eine 70- bis 80-Stunden-Woche ist in diesem Job normal. Im Sommer noch mehr.“

Vor Corona war das tagtäglich so. Die Pandemie hat den Betrieb der Reinfranks „runterfahren“ lassen. Ein Umstand, dem das Ehepaar insofern etwas Gutes abgewinnen kann, als der Übergang ins Rentenalter nun nicht bedeutet, „von 180 auf null“ zu fallen.

Ein Blick in die Vergangenheit

Die Anfänge des Getränkehandels Reinfrank datieren aus dem Jahr 1907. Damals machte sich Josef Reinfrank in Winterlingen selbstständig. 22 Jahre später baute Leopold Reinfranks Großvater den Betrieb in der Hechinger Schulstraße neu auf. In den Jahren 1933/34 folgte der Umzug in die Rabengasse. Die Spezialität des Hauses zu dieser Zeit: selbst abgefüllte Waldmeister- und Himbeerlimonade. Die Abfüllanlage (auf dem Foto oben zu sehen) besitzt Leopold Reinfrank immer noch!

Im „Dritten Reich“ – der Vater Rudolf und der Onkel taten Kriegsdienst; der Großvater Josef kränkelte – hielten die Tante und die Großmutter den Getränkehandel am Laufen. Bis hinauf auf die Burg Hohenzollern lieferten sie aus – zu Fuß, nur ausgestattet mit einem Getränkewägele zum Ziehen! Und sie schafften es, das Geschäft durch den Krieg zu bekommen. 1949, kurz vor seinem Tod, übergab der Großvater den Betrieb an den Sohn Rudolf. Der wiederum übergab die Geschäfte 1995 an seinen Sohn Leopold und dessen Frau Christine. Von selbst versteht sich, dass der heute 66-Jährige schon als Kind im elterlichen Geschäft engagiert mitgeholfen hat – und klar war, dass er mal die Nachfolge seines Vater antreten würde.

Zum 100-jährigen Betriebsjubiläum im Jahr 2007 baute der Getränkehandel Reinfrank sein neues Lagergebäude im Linsenäcker 6. Eine Notwendigkeit sei das gewesen, erinnert sich Leopold Reinfrank: Die betrieblichen Möglichkeiten in der Rabengasse seien schlicht nicht mehr zeitgemäß gewesen. Zulieferer hätten die Adresse gar nicht mehr angefahren; auf- und umgeladen worden sei die Ware im Weiher.

Jetzt also steht wieder ein neuer Lebensabschnitt an: der Ruhestand. Er sei den Reinfranks gegönnt!