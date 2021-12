Die Gesamtfeuerwehr Haigerloch hat nun wieder eine Führungsspitze: Der Gemeinderat beendete am Dienstagabend das Vakuum, das in der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Haigerloch am 18. September entstanden ist.

Damals hatte der bisherige Gesamtkommandant Robert Wenz, Bad Imnau, bei seiner W...