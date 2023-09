In der Nacht auf Dienstag, den 19.09.2023, haben Unbekannte einen Geldautomaten in Stetten gesprengt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, haben die Täter im Haigerlocher Ortsteil um kurz nach 2 Uhr zugeschlagen – der Alarm ging gegen 2.15 Uhr ein. Was ist passiert?

Beute, Schaden, Verletzte – Geldautomatensprengung in Stetten

Nach bisherigen Informationen gibt es zwar keine Verletzten, aber einen enormen Schaden durch die Sprengung. Der betroffene Bankautomat befand sich an einem Firmengebäude. Dieses wurde durch die Tat erheblich beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich – also bei mindestens 100.000 Euro. Doch wie viel Geld konnten die Täter rauben? Dazu könnten aktuell (Stand 19.09.2023 um 8 Uhr) aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden.

Wir halten Sie auf dem Laufenden – Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!