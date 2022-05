Dem Appell der Bürgerinitiative Waldhof aus dem Mund von Gerhard Gulde folgte am Mittwochabend in der Sitzung der einstimmige Beschluss des Gemeinderats stante pede: Die Stadt wird weitere Fragen an das Staatsministerium bezüglich des geplanten KSK-Absetzgeländes beim Waldhof richten und fordert ...