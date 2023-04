Das hat man nun davon. Es ist ausnahmsweise mal wieder ein Frühling, wie er in Zentraleuropa einst üblich gewesen ist. Also nasses und kaltes Schietwetter mit nur ab und an mal etwas herzlicheren Temperaturen und Sonnenschein. Und das könnte Gefahr bedeuten für die zarten Blüten an den Bäumen im Streuobstparadies und natürlich ebenso im Hausgarten.

Sonst war es die vergangenen Jahre stets so, dass es ab März ungewöhnlich warm war, wenn nicht sogar heiß. Das hat die Blüten immer früher austreiben lassen – und dann kam prompt noch eine üble Frostnacht. Was oftmals bedeutet hat, dass alles, was zu früh dran war, erfroren und die Ernte zu mittelgroßen Teilen perdu war. In dieser Saison ist es anders. Die Wärme fehlt, es blüht trotzdem irgendwann mal, aber die fleißigen Bienlein bleiben zu Hause, weil sie erst ab zehn Grad unterwegs sind. Mit der Bestäubung ist es also nichts. Und die Sage von der Windbesamung? Ein Märchen. Alldieweil die Pollen, wenn sie nass sind, der Bewegungslosigkeit frönen.

Nicht gar so schlimm

Also ein Obstjahr, das gleich zu Beginn hinüber ist? Nicht doch. Markus Zehnder, der Obst- und Gartenbaufachberater im Landratsamt Zollernalb, weiß alle Hobby- und Vereinsobstbauern zu beruhigen. Mit einer kleinen Einschränkung.

Wenn sich die für diese Woche angekündigten Nachtfröste halbwegs zurückhalten, ist alles gut. „Die kritische Grenze liegt bei minus drei Grad abwärts“, stellt Zehnder fest. Und die soll prophezeihungsmäßig auch nicht im einschlägig berüchtigten Landkreis Zollernalb geknackt werden. Minus ein oder zwei Grad würden die Blüten wegstecken: „Da sind keine Frostschäden zu befürchten.“ Na denn. Daumen drücken, nachts raus und aufs Thermometer schielen. Wer das nicht will, beobachtet nach der hoffentlich letzten Frostperiode dieses Frühjahrs in den folgenden Tagen den Zustand der Obstblüten. Braun und schlabberig, das wäre eine ganz klar vernichtende Reaktion der Bäume.

Am vielen Regen will der Fachberater derweil nicht gekrittelt haben. Die Natur brauche ihn allgemein, und für die Obstbäume speziell sei er nach den zurückliegenden Trockenjahren ebenfalls sehr günstig. Aber alles in Maßen: Eine sogenannte Staunässe darf’s auch nicht sein.

Bienen bleiben daheim

Kirschen, Zwetschgen und Mirabellen sind inzwischen auch im Zollernalbkreis am Blühen. Wenn es ständig nass und kalt ist, bringt das die Sache freilich nicht voran. „Wenig Bienenflug“, sagt der Fachmann dann. Wobei ein Tag wie der zurückliegende Samstag, an dem man im Streuobstparadies tatsächlich die ersten Schweißtropfen hat produzieren können, fürs Bestäuben ausreichen könnte.

So weit, so akzeptabel. Das miese Wetter bremst allerdings nicht nur die Insekten bei der Arbeit, sondern fördert gleichzeitig Krankheiten wie die gefürchtete Monilia. Die haut besonders rein bei Kirschen, kann aber auch Apfelbäume heimsuchen. Man hat es nicht leicht als Obstbauer!

Megablüte in Folge

Richtig Erstaunliches ist dem Frühjahr 2023 im Garten und auf der Wiese überdies zu attestieren: Es blüht ganz heftig! Und das, obwohl dies schon im Vorjahr der Fall war. Zwei Jahre hintereinander, das ist sehr ungewöhnlich, denn die Bäume denken mit und schonen sich zwischendrin. Wenn sie das nicht tun, ist das durchaus interpretierbar. Wäre es in diesen Tagen also schön warm und trocken, dann könnte erneut mit einer prächtigen Ernte gerechnet werden. Mit den üblichen Einschränkungen: keine Unwetter, kein Hagel, nicht so furchtbar trocken. Es ist stets ein langer Weg bis zum prall gefüllten Erntekorb.

Ist der Corona-Effekt im Streuobstparadies schon wieder verpufft? Trends Man erinnere sich: Während der Pandemie entdeckte plötzlich die halbe Menschheit, wie schön es doch in der Natur ist und ging wandern, schaffte sich einen Hund zum Ausführen an – oder eroberte die Streuobstwiesen. Besonders diese verheißen schließlich nicht allein entstressende Tätigkeiten, sondern überdies noch gesunden und wohlschmeckenden Lohn der Arbeit. Ist mit dem Ende von Corona dieser Trend ebenfalls wieder am Abebben? Nein, ganz im Gegenteil, lautet der Kommentar des Zollernalbkreis-Fachberaters Markus Zehnder. Kurse ausgebucht Der Experte für Obst- und Gemüsebau muss für dieses Urteil nicht aufwendige Untersuchungen anstellen. Es reicht, wenn er auf die Anmeldungen für seine traditionellen Obstbaumschnittkurse schaut. Die Listen sind so lange wie noch nie! Das bedeutet viele Absagen und das Hoffen auf die nächsten Termine. „Das wird auch weiterhin so bleiben“, versichert Zehnder. Bedrohung Es sind überwiegend jüngere Leute, die den Baumschnitt beim Profi richtig lernen wollen. Entweder haben sie das Gütle geerbt, oder sie pachten oder kaufen sogar. Eine „sehr positive Entwicklung“ nennt der Fachberater das. Bedroht ist das Streuobstparadies trotzdem auch weiterhin. Zu viele Bäume werden nicht gepflegt, zu viele Flächen müssen Neubaugebieten weichen. Aber wenn sich weiterhin so auffallend viele junge Familien fürs Streuobst interessieren, könnte die Abwärtsspirale wenigstens gebremst werden. kle

Wie der Liveticker für die Bundesliga Nachrichten Seit Jahren müht sich der Verein fürs Schwäbische Streuobstparadies mit Sitz in Mössingen darum, in der Bevölkerung das Bewusstsein für die heimischen Streuobstwiesen positiv anzukurbeln. Das geschieht mit allerlei Veranstaltungen und einer ziemlichen Informationsflut. Man schaue nach im Netz unter www.streuobstparadies.de! Dort findet sich nun auch wieder der jahreszeitliche „Blütenticker“. Das ist sowas wie der Liveticker im Fußball, halt merklich langsamer. Man erfährt, garniert mit aktuellen Bildern und in Echtzeit, wann Apfel, Kirsche und Birne an der Reihe sind. Mit Glück Aktuell wird darüber informiert, dass die sehr niedrigen Temperaturen in den Nächten bislang keine Folgen gehabt haben: „Selbst in den höchsten Gebieten, zum Beispiel im Zollernalbkreis, sind an den Obstbäumen keine Schäden zu bemerken. Glück gehabt!“