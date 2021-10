Bei einer Feierstunde im Schlosssaal in Bühl hat Polizeipräsident Udo Vogel am Donnerstag den Leiter des Polizeireviers Tübingen, Polizeidirektor Erwin Dieringer, nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde Kriminaldirektor Heiko Kächele, der bislang das Polizeirevier...