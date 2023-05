Dass auf dem Burladinger Friedhof bei der Fideliskirche ein Grab ohne Wissen der Angehörigen abgeräumt wurde, wie die Südwestpresse berichtete, erregt die Gemüter in der Stadt. „Sind unsere Toten in ihren Gräbern noch sicher?“ – fragte jemand, als in unserer Gegenwart heute die Sprache da...