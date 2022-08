In die Abgründe einer konflikthaften, belasteten Mann-Frau-Beziehung blickte das Schöffengericht des Amtsgerichts Hechingen in einem Prozess um Freiheitsberaubung und falsche Verdächtigungen. Der Richter sprach von einer „schwierigen Wahrheitsfindung“ in einem Gespinst von Aussagen und Beschu...