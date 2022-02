Schläge und Tritte, die vom Täter so gezielt am Körper gesetzt wurden, dass sie beim Opfer in Alltagsbekleidung nicht auffallen. Herausgerissene Haare am Hinterkopf, an Stellen, die nicht augenscheinlich erkennbar sind. Vergewaltigungen innerhalb der Ehe, Frauen, die von ihrem Partner gegen den e...