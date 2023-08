Grünes Licht für das „Lamm“ in Killer. Nur in welchem Sinne? Werden nun Flüchtlinge einquartiert? Dass ein Besitzerwechsel die Pläne des Landratsamtes in Balingen außer Kraft setzen könnte, scheint von daher ausgeschlossen, weil ein nahender Besitzerwechsel offenbar gar nicht zur Debatte steht. Zumindest ist dem Landratsamt davon bisher offiziell nichts bekannt. Im Dorf sträubt man sich weiterhin gegen das Vorhaben der Unterbringung. © Foto: Matthias Badura