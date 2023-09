Bei der Feuerwehr Rangendingen geht was: Die Dachsanierung am Feuerwehrhaus geht in die Zielgerade. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage mit 134 Kilowatt-Peak verbaut. Um den erzeugten Strom bestmöglich nutzen zu können, beschloss der Gemeinderat am Montag zusätzlich den Bau einer Zuleitung...