Was würde die Gemeinde der Bau eines neuen Feuerwehrhauses am Standort Rangendingen kosten? Mit Sicherheit sechs bis acht Millionen Euro, schätzt der externe Berater Harald Herrmann – einst selbst über 30 Jahre in leitender Funktion bei der Reutlinger Feuerwehr aktiv. Nichtsdestotrotz warf er i...