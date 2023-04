Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Ostermontag um 0.20 Uhr in der Semdachstraße in Boll gekommen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte einen aus dem Keller bis ins Obergeschoss ziehenden stechenden Gasgeruch und verständigte hierauf die Feuerwehr. Diese stellte eine brennende Motorradbatte...