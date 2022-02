Was hat sich Ilija Pilic zuschulden kommen lassen – der hoch angesehene Stadtbrandmeister Burladingens, der seine Feuerwehr in die „Champions League“ der Rettungsklasse führte (Zitat: Bürgermeister Davide Licht)? Er selbst bestreitet jegliche Verfehlung und sagte in einem früheren Gespräch...