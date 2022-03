Den Antrag auf eine Entpflichtung des Stadtbrandmeisters zum 30. April lehnte der Gesamtausschuss am Freitag in geheimer Abstimmung generell ab. Und zwar mit allen 25 Stimmen, die an der Versammlung im Burladinger Feuerwehrhaus teilnahmen.

In einem Schreiben an die Stadtverwaltung begründet der Auss...