Beim Gewitter an diesem Montagnachmittag schlug ein Blitz in eine Gebäude im Bisinger Neubaugebiet An der Seite ein. Aus dem Dach des Wohnhauses drang Rauch, weshalb umgehend die Feuerwehr verständigt wurde. Auch Polizei und DRK eilten herzu und sind weiter im Einsatz.

Feuerwehr verhindert Schlimme...