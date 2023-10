Die Hauptübung der Feuerwehrabteilung Bad Imnau fand am Samstag vor etlichen Zuschauern statt. Übungsobjekt war das alte Kindergartengebäude in der Schulstraße. Dieses Gebäude soll in naher Zukunft abgerissen werden, um Platz für neue Bauplätze zu schaffen, so Ortsvorsteher und Gruppenführer...