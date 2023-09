Die regionale Metal-Szene hat ein neues Mekka. Und das heißt nicht Balingen, sondern Bisingen. Das an seine Wurzeln zurückgekehrte „Umsonst und Draußen Zollernalb“ geriet zu einem überragenden Erfolg. Einmütig und nachdrücklich fordern die Metal-Fans: bitte mehr davon, bitte jedes Jahr wieder!

Noch am Freitag stellte sich bei den Macherinnen und Machern des legendären Freiluft-Festivals die Gewissheit ein: Alles passt. Das Konzept wird angenommen. Und wie! Von allen Seiten hagelte es Lob und Anerkennung. Alle Beteiligten beglückwünschten sich gegenseitig: die Bands, das Publikum, die Caterer, die vielen Ehrenamtlichen und die verantwortlichen Veranstalter. Gemeinsam bescherten sie sich ein ausgelassenes Familienfest vor der Kulisse exzellent dargebotener Metal-Musik.

Fans aus ganz Süddeutschland reisen an

Gleich zu Beginn wurde klar, dass das „U&D“ an der neuen Stätte ein viel größeres Publikum zieht als vorher. Die Autokennzeichen streuten über ganz Süddeutschland, auch Anfahrten über einige Hundert Kilometer waren keine Seltenheit. Und die Gäste waren sehr gemischt, sämtliche Generationen waren dabei. Auch Familien mit Kindern stellten sich ein und nahmen gerne die Mitmachangebote des örtlichen Kinder- und Jugendbüros an.

Erneut erwiesen sich die Metaler als die friedlichste aller Musik-Szenen. Es gab keine Konflikte, sondern stattdessen gegenseitige Hilfe, Unterstützung, Geduld, wenn es mal etwas länger dauerte, Freude am gemeinsam Erlebten, bei dem auch neue Freundinnen und Freunde gewonnen wurden.

Dicker Dank an Gemeinde Bisingen

Viele Faktoren haben diesen Erfolg ermöglicht. Am Anfang stand die volle Unterstützung durch die Gemeinde Bisingen, ohne die ein solches Festival nicht möglich wäre. Der Festplatz erwies sich ebenfalls als top-geeignet und wurde vom Publikum wegen seiner schönen Atmosphäre gelobt. Befürchtungen, die Verkehrslenkung könnte Probleme bereiten, erwiesen sich nachträglich als unbegründet. Das Wetter – der einzige Faktor, der nicht geplant und gesteuert werden kann – war traumhaft. Nachmittags wurden noch gerne Schattenplätze bevorzugt, abends die milden Temperaturen genossen.

Das neue Konzept des veranstaltenden „Arbeitskreis Umsonst & Draußen“ mit einem professionellen Marketing und stetiger Präsenz auf allen Kanälen der (auch sozialen) Medien schlug bestens ein bei der Zielgruppe. Auch das Catering durch die befreundeten „MJs“, das ein breites Spektrum frischer Speisen auf professionellem Niveau bot, kam bestens an.

Heavy Metal vom Feinsten

Auch die wichtigste Zutat war vom Feinsten: die auftretenden Bands. Den undankbaren Job als Opener übernahmen „Beyond Confidence“ und erledigten ihn bravourös. Ihr Alternative Rock mit treibenden Post-Hardcore-Elementen schlug innerhalb von Sekunden eine Brücke zum Publikum und sorgte für eine wohlige Stimmung, die den ganzen Abend anhalten sollte.

Ihnen folgte „Aeonblack“, die traditionellen Heavy Metal im modernen Gewand präsentierten und die Stimmung auf dem Platz weiter aufheizten. Ihr einzigartiger Sound kam beim Publikum bestens an.

Völlig aus dem Häuschen gerieten die Fans dann beim Thrash und Death Metal von „Endlevel“. Hoch motiviert, energiegeladen und musikalisch begnadet legten die sympathischen Jungs eine Bühnenperformance allererster Sahne ab. Der erste Abend klang in Seligkeit aus – und bescherte den Veranstaltern neue Aufgaben. Wenn es so weiterginge, musste Nachschub her.

Auch Tag zwei bei hohen Temperaturen

Aufmerksames Publikum, aber weniger vor der Bühne, wo glühende Hitze herrschte, sondern eher an schattigen Plätzchen an den Ständen, traf der Opener des zweiten Tages, „Last Kind Words“. Jetzt durfte es etwas melodischer sein. Mit Breakdowns, schnellen Gitarrenriffs und Gesang der von Growling bis hin zu melodiösen Vocals reichte, sorgte die Band für einen fulminanten Beginn und schnell einkehrende Festivallaune.

Diese wurde anschließend von „The Wrong Turn“ mit einem außergewöhnlichen Stilmix auf Grundlage intensiven Modern Metals weiter hochgehalten.

Noch immer bei hohen Temperaturen zeigte „Sirius Curse“ aus Rottweil, warum sie in den letzten Wochen einen wahren Konzerte-Marathon ablegen durften und immer wieder gerne als Support von namhaften Bands verpflichtet werden. Ihre Leidenschaft für echten, puren Heavy Metal stieß in Bisingen auf heftige Gegenliebe.

Weiter ging es mit den drei Jungs von „Black Leaf Draft“. Ihr Stoner/Heavy Metal mit sehr eingängigen Melodien ließ beste Rock’n’Roll-Stimmung aufkommen.

Hauptact des Festivals: „Vanish“

Eine Mischung aus bekannten Titeln von „Stormwitch“, der Band, der vier ihrer Mitglieder früher angehörten, und eigenen Songs präsentierte „Skull & Crossbones“ vor einem begeisterten Publikum. Mit dem begnadeten Tobi Hübner am Mikrofon bleiben sie weiter dem traditionellen Heavy Metal treu und kommen damit nicht nur beim Bisinger Festival bestens an.

Ein Klangerlebnis ganz eigener Art bot anschließend „Mojo Blizzard“. Die unterschiedliche musikalische Herkunft der fünf Bandmitglieder sorgt für eine außergewöhnlich vielseitige Mixtur und geballte Power. Hier wurden im Stoner-Metal-Gewand Doom, Hard Rock und Heavy Metal kombiniert. Ein Rezept, das dem U&D-Publikum extrem gut mundete.

Für ein fulminantes Finale sorgte dann der Topact des Festivals, „Vanish“. Ihr moderner Power Metal mit positiv verblüffenden Einflüssen aus anderen Stilrichtungen passt zum Credo der Band, auf olle Klischees zu pfeifen, und wurde vom Publikum enthusiastisch gefeiert.

Zugabe und mehr, mehr, mehr forderten die euphorisierten Gäste. Ob es dazu im nächsten Jahr kommt? Die Veranstalter vom „Arbeitskreis Umsonst und Draußen“ haben jedenfalls noch in derselben Nacht mit den Vorbereitungen begonnen. Es besteht also Hoffnung.