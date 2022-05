Zwei Jahre lang gab es die weit über die Grenzen der Zollernstadt hinaus als vorbildhaft angesehenen Hechinger Ferienspiele Ratzgiwatz nur im Corona-Notformat. 2022 soll alles so sein wie früher. Fast. Denn wegen der geschrumpften Zahl an Leiterinnen und Leiterin können nicht so viele Kinder teil...