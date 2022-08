Der Ausflug der jugendlichen Olympwatzler an die Donau zum Kanufahren musste am Dienstag ausfallen – der Fluss führt aktuell zu wenig Wasser. Wie schade! Sehr wohl stattfinden konnte dafür die Wahl des Olymp-Rates und dessen Führungsspitze. Nach klaren Wahlkampfansagen (die in dem ein oder ande...