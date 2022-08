Willkommen in der Welt der Göttinnen und Götter! Lange Jahre haben sie die irdischen Freuden in der Hechinger Ferienspielstadt aus der Ferne beobachtet… jetzt sind sie mittendrin. Ihre Aufwartung machten den 400 Buben und Mädchen am Montagmorgen neben Zeus, dem Vater der Götter, außerdem Aphr...