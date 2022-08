War‘s die Hitze? Auch! Vor allem aber lief der Mittwoch in Olympwatz deshalb so gemächlich an, weil sich viele Ferienspielkinder für einen morgendlichen Kinobesuch entschieden hatten. Was sie sich anschauten? „Die Schule der magischen Tiere“. Unberührt davon blieb der sprichwörtliche Umtri...